Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? 2019 Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? 09.08.2019 10:42

Öğretmen atama sonuçları heyecanla bekleniyor. MEB'in takvimine göre sonuçlar bugün erişime açılacak. Binlerce öğretmen adayı tercih ettikleri sözleşmeli öğretmenlik başvuruları sonuçlarını görüntülemek istiyorlar. Peki, Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? 2019 Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik tercih işlemleri 30 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında alındı. Sözleşmeli öğretmen olarak görev almak isteyen adayların heyecanla beklediği sonuçlar bugün açıklanıyor. Sonuçlar ile ilgili tüm detayları haberimizde derledik. Peki, Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? 2019 Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Atama sonuçları, 9 Ağustos 2019 tarihinde MEB'in https://personel.meb.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak. Sonuçların öğle vakitlerine doğru açıklanması bekleniyor.

SONUÇLAR BU SAYFA ÜZERİNDEN ÖĞRENİLEBİLECEK

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

ÖĞRETMENLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAR?

Öğretmenler 2 Eylül 2019 tarihi itibarıyla göreve başlayacaklar.