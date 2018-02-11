Yol Durumu

Öğrencilerin kaydettiği skandal görüntüler

10 Şubat 2018, Cumartesi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir lisede öğrencilerin öğretmenleri ile alay ettiği görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından soruşturma başlatıldı. Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, "Pazartesi müfettişler okulda inceleme yapacak" dedi.
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (6 yorum)
Emre OKUYUCU Emre OKUYUCU

Utanç duydum yazıklar olsun.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 10.02.2018 22:05
ALİ ALİ

öğretmen dayak attığı zaman ne oluyor diye yaygara koparıyorlar kazık kadar adamların öğretmene saygısı yok...

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 10.02.2018 21:37
yunus,, yunus,,

okuldan acilen bu saygısız terbiyesiz serseriler atılsın ,ben bunlara öğrenci asla demem,,

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 10.02.2018 21:34
yaşar boyacı yaşar boyacı

aileden terbiye verilmeyince okul ne yapsın terbiyeyi aile verir okul bilgi verir bu oğrencinin ya babası yok veya verebilecek terbiyesi yok.

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 10.02.2018 19:50
yusuf yusuf

O kirmizili cocuk terbiyesiz saygisiz kustahin teki, ve ona dur demeyen hatta destek olan ögrencilerinde ondan geri kalan bir kustahligi yok. Nazik davranan ögretmene bu yapilmaz. saygisiz kustah herifler. Anasi babasi terbiye veremeyen cocuklara ögretmen ne yapsin?

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır0
cevapla 10.02.2018 17:48
Haberin tüm yorumlarını okuyun (6 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları