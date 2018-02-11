Öğrencilerin kaydettiği skandal görüntüler

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Utanç duydum yazıklar olsun.
öğretmen dayak attığı zaman ne oluyor diye yaygara koparıyorlar kazık kadar adamların öğretmene saygısı yok...
okuldan acilen bu saygısız terbiyesiz serseriler atılsın ,ben bunlara öğrenci asla demem,,
aileden terbiye verilmeyince okul ne yapsın terbiyeyi aile verir okul bilgi verir bu oğrencinin ya babası yok veya verebilecek terbiyesi yok.
O kirmizili cocuk terbiyesiz saygisiz kustahin teki, ve ona dur demeyen hatta destek olan ögrencilerinde ondan geri kalan bir kustahligi yok. Nazik davranan ögretmene bu yapilmaz. saygisiz kustah herifler. Anasi babasi terbiye veremeyen cocuklara ögretmen ne yapsin?
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