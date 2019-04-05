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Öğrencileri taciz ettiği ileri sürülen kişiyi, öfkeli kalabalığın elinden polis kurtardı

05.04.2019 21:44

Batman'da, iddiaya göre okul çıkışında öğrencileri taciz eden kişi, otomobilinde mahalle sakinlerince linç edilmek istendi. Taciz şüphelisi, öfkeli kalabalığın elinden olay yerine gelen polis tarafından kurtarılarak, gözaltına alındı.


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