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Öğrenciler arasında bıçaklı kavga! 2 yaralı!

28.10.2019 17:02

Florya Atatürk Ormanı'nda iki öğrenci grubu arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada iki öğrenci yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.


Olay, Bakırköy Basınköy Mahallesi Atatürk Ormanında meydana geldi. İki grup öğrenci arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada iki öğrenci bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Eren B. ve ismi öğrenilemeyen bir öğrenciyi ormanın içindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere götürdü.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

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