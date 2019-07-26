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Oğluyla birlikte denize giren baba boğuldu! Ortalık karıştı

26.07.2019 21:47

Samsun’da oğluyla birlikte denize giren bir kişi boğuldu. Boğulan şahsın kardeşi ve eşi arasında yaşanan tartışmayı ise polis ekipleri güçlükle kontrol altına aldı.


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