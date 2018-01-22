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Oğlunu Afrin’e gönderen asker babasından anlamlı sözler

21 Ocak 2018, Pazar
A Haber ekibi sıcak noktalarda yayınlarını gerçekleştirirken, Asker oğlunu Afrin'e gönderen baba canlı yayında anlamlı açıklamalar yaptı
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