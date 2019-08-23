Oğlu HDP'lilerce kaçırılıp dağa çıkarılan anne Hacire Akar: HDP katliam yeridir, zalimlerin mekanıdır 23.08.2019 15:24

Diyarbakır'da iki gündür haber alamadığı oğlunun HDP'lilerce dağa kaçırıldığını söyleyen anne Hacire Akar, yaptığı açıklamada HDP'nin gerçek yüzünü gözler önüne serdi. Bölgedeki gençlerin uyuşturulma ve dağa kaçırılma korkusuyla HDP binasına giremediğini belirten acılı anne, "HDP katliam yeridir, zalimlerin mekanıdır, baskının merkezidir." dedi.