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Öfke büyük: CHP şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyor

05 Şubat 2019, Salı

CHP’nin, PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile 31 Mart’taki yerel seçimler için işbirliği yapmasına vatandaşın öfkesi büyük: Askerimizi, polisimizi şehit edenlerle CHP kol kola yürüyor. Yazıklar olsun!.


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