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Ödül töreninde Cüneyt Arkın'dan alkol itirafı!

10 Aralık 2018, Pazartesi

45. Altın Kelebek Ödülleri törenine katılan ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, konuşmasıyla izleyenleri duygulandırdı. Arkın, "Türker ağabey benim hayatımı kurtardı. Beni alkolden kurtardı." ifadelerini kullandı.


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