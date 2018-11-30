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ODTÜ'lü İrem'in ölümüne neden olan kamyonetin görüntüleri

30 Kasım 2018, Cuma

ODTÜ'de İrem Kütük’ün seyir halindeki kamyonetin kasa kapağının çarpması sonucu hayatını kaybettiği olay öncesinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.


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