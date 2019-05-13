ODTÜ mezunu Aslı Aksoy, uğruna kariyerini terk ettiği kuşkonmaz üretiminde 4 yılda Türkiye’nin ikinci büyük üreticisi olurken, iç ve dış piyasada taleplere yetişmekte zorlanıyor.
ODTÜ mezunu kariyerini bıraktı! Şimdi talebe yetişemiyor...13.05.2019 11:39
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