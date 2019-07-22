Oda TV'de "yoldan çıkma" depremi: Nihat Genç, Soner Yalçın'ın sitesini topa tutup ayrıldı 22.07.2019 10:37

Yazar Nihat Genç, uzun yıllar yazdığı OdaTv'nin özellikle İstanbul seçimlerinden sonra çok yanlış bir yola girdiğini belirterek, artık OdaTv'de yazamayacağını söyledi. Oda TV’nin İmamoğlu ve HDP haberlerini eleştiren Genç, “Bakıyorum ki Odatv’de sapma var. Yanlış bir yola girilmiş. Bazen bilmediğin yollarda gidersin, bir sapağa girersin yanlış bir yola çıkarsın. Ben hep öyle yaptım. Yanlış yola girdiysem geri dönmüşümdür. Ama Odatv, 5-6 aydır; İmamoğlu aday olduktan sonra o kadar artık üç dört defa yanlış yola girdi. Artık geri dönsek de çıkamayız. Benim burada Canan Kaftancıoğlu’nu öven insanların bulunduğu bir yerde bulunmam mümkün değildir. ” dedi.

Yazar Nihat Genç, Youtube kanalında yaptığı değerlendirmelerde Odatv, Halk Tv, BirGün gibi yayın organlarıyla Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu için çok sert eleştirilerde bulundu.

Uzun yıllardır yazılar yazdığı Odatv internet sitesinden ayrıldığını açıklayan Genç, "Benden kimse Canan Kaftancıoğlu'nu övmemi beklemesin" dedi.



İşte zehir zemberek sözlerle Oda TV'den ayrıldığını duyuran Nihat Genç'in o açıklamaları:



"ETNİK MİLLİYETÇİDEN ULUSAL KAHRAMAN YARATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

İki gün önce Kaftancıoğlu'nun mahkemesi var, hukuksuz ise buna karşı çıkacaksın. Ama Odatv, Kaftancıoğlu davasında öyle bir başlık atıyor ki "Ben buraya şu hayalle geldim" gibi. Etnik bir milliyetçiden ulusal bir kahraman yaratmaya çalışıyor, bu vahşettir. Bunu sen yapamazsın. Ben açarım Odatv'nin iki-üç yıl önceki Kaftancıoğlu yazılarını, Odatv altından kalkamaz.



"KAFTANCIOĞLU'NU ÖVENLERLE BİR ARADA BULUNMAM MÜMKÜN DEĞİL!"

Bakıyorum ki Odatv'de sapma var. Yanlış bir yola girilmiş. Bazen bilmediğin yollarda gidersin, bir sapağa girersin yanlış bir yola çıkarsın. Ben hep öyle yaptım. Yanlış yola girdiysem geri dönmüşümdür. Ama Odatv, 5-6 aydır; İmamoğlu aday olduktan sonra o kadar artık üç dört defa yanlış yola girdi. Artık geri dönsek de çıkamayız. Benim burada Canan Kaftancıoğlu'nu öven insanların bulunduğu bir yerde bulunmam mümkün değildir.



"ÜLKEYİ BÖLME PEŞİNDELER!"

Bu kadar yanlışın içinde biz olamayız. Bunlar etnik milliyetçidir. Bu ülkeyi bölmeye, parçalamaya geldiklerini kendileri söylüyor. Şimdi meydan bunlara kaldı. CHP'nin dümenini ele geçirince bunlar önemli hale geldi. Bizden şunu istiyorlar; Nihat Genç, Kaftancıoğlu'nun etnik milliyetçiliğini desteklesin. CHP'li kitleler ne der bilemem ben kendimi kurtarma peşindeyim. O yüzden Odatv'de yazamam.