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Ocak ayı ihracat rakamları açıklandı | İhracatta büyük artış

04 Şubat 2019, Pazartesi

Ocak ayında ihracat %5,9 artışla 13,1 milyar dolar oldu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Bakanlık olarak 2019 yılı boyunca dış ticaret verilerimizi hem özel hem de genel ticaret sistemine göre paylaşacağız."


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