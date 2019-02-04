Ocak ayı ihracat rakamları açıklandı | İhracatta büyük artış 04 Şubat 2019, Pazartesi

Ocak ayında ihracat %5,9 artışla 13,1 milyar dolar oldu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Bakanlık olarak 2019 yılı boyunca dış ticaret verilerimizi hem özel hem de genel ticaret sistemine göre paylaşacağız."