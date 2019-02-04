Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK, Ocak ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyatları Ocak ayında yüzde 1.06 arttı, yıllık enflasyon yüzde 20.35 olarak gerçekleşti.
Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı04 Şubat 2019, Pazartesi
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