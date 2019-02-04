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Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

04 Şubat 2019, Pazartesi

TÜİK, Ocak ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyatları Ocak ayında yüzde 1.06 arttı, yıllık enflasyon yüzde 20.35 olarak gerçekleşti.


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