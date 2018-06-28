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O terörist sağ ele geçirildi! İşte o anlar

28 Haziran 2018, Perşembe

Bitlis de uzman çavuş Cevdet Canördek'i Şehit eden PKK'lı teröristlerden biri güvenlik güçleri tarafından sağ olarak ele geçirildi.

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