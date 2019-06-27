Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişi yolda yürürken kaldırım kenarında dikili ağacı kırdı. Güvenlik güçlerinin titiz çalışması sonrası kısa sürede yakalanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan M.O., çıkarıldığı mahkeme tarafında ibretlik ceza verildi.
O magandaya ibretlik ceza!27.06.2019 20:32
- Ankara'da 5 milyon 200 bin adet 'makaron' ele geçirildi
- Müge Anlı'dan Damla Gezen'e tavsiyeler
- Yer: İstanbul... Damat duvağı açtığında şoke oldu!
- O magandaya ibretlik ceza!
- Mardin'deki ağaç düşmanı şehir magandasına ibretlik ceza!
- Tunceli'de kaybolan genci arama çalışmaları
- Seçim Türkiye'de oldu Batı neden sevindi?
- Emeklilere enflasyon zammı geliyor! İşte emeklilerin Temmuz ayı zam oranı
- Müge Anlı'nın sunduğu “Güven Bana” bu akşam ATV’de
- Milyoner'e damga vuran İstiklal Marşı sorusu (Video)
- CHP'nin ekmeğiyle oynadığı işçilerden açlık grevi kararı
- Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı (Video)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.