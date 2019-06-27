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O magandaya ibretlik ceza!

27.06.2019 20:32

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişi yolda yürürken kaldırım kenarında dikili ağacı kırdı. Güvenlik güçlerinin titiz çalışması sonrası kısa sürede yakalanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan M.O., çıkarıldığı mahkeme tarafında ibretlik ceza verildi.


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