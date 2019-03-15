Haberler Web TV O lüks otomobilin sahibi Nevzat Çakır teslim oldu! Taksinin şoförü ölmüştü

O lüks otomobilin sahibi Nevzat Çakır teslim oldu! Taksinin şoförü ölmüştü

15.03.2019 14:51

Ankara'nın Çankaya ilçesinde lüks otomobiliyle çarptığı taksinin şoförünün ölümüne neden olan İsmail Arıkan, avukatıyla polise giderek teslim oldu. Kazanın ardından korktuğu için olay yerinden ayrıldığını ileri süren Arıkan, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları