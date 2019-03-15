O lüks otomobilin sahibi Nevzat Çakır teslim oldu! Taksinin şoförü ölmüştü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde lüks otomobiliyle çarptığı taksinin şoförünün ölümüne neden olan İsmail Arıkan, avukatıyla polise giderek teslim oldu. Kazanın ardından korktuğu için olay yerinden ayrıldığını ileri süren Arıkan, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
O lüks otomobilin sahibi Nevzat Çakır teslim oldu! Taksinin şoförü ölmüştü15.03.2019 14:51
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