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O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı geldi

07.05.2019 09:53

Hava durumunu araştıran vatandaşlara beklenen haber Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada bazı bölgelerimiz için "Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor." uyarısı yapıldı. Peki bugün hava nasıl olacak? Hangi illerimizde yağış var? İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağmur var mı? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika açıklamasına göre yurt genelinde hava durumu tahminleri...


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