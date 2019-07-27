O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 27 Temmuz Meteoroloji hava durumu raporu 27.07.2019 10:57

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 27 Temmuz hava durumu raporu yayınlandı. Meteoroloji'nin günlük hava durumu tahminlerine göre, bazı illerde sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan Marmara Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 27 Temmuz Cumartesi Meteoroloji hava durumu raporu...

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı geldi. Haftasonu için plan yapan vatandaşlar için Meteoroloji günlük hava durumu raporunu yayınladı. Bazı illede sağanak yağış olacağını duyuran Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceğini bildirdi. İşte 27 Temmuz Cumartesi Meteoroloji hava durumu raporu...

SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA'DA HAVA AÇIK

Marmara Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik yaşanmazken sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

Az bulutlu ve açık havanın hakim olacağı bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.

İşte 27 Temmuz il il günlük hava durumu raporu:

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BURSA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 32°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu

SİVAS °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Az bulutlu

SİNOP °C, 28°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

BAYBURT °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 29°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık