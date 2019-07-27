O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 27 Temmuz Meteoroloji hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 27 Temmuz hava durumu raporu yayınlandı. Meteoroloji'nin günlük hava durumu tahminlerine göre, bazı illerde sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan Marmara Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 27 Temmuz Cumartesi Meteoroloji hava durumu raporu...
Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı geldi. Haftasonu için plan yapan vatandaşlar için Meteoroloji günlük hava durumu raporunu yayınladı. Bazı illede sağanak yağış olacağını duyuran Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceğini bildirdi. İşte 27 Temmuz Cumartesi Meteoroloji hava durumu raporu...
SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA'DA HAVA AÇIK
Marmara Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik yaşanmazken sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.
Az bulutlu ve açık havanın hakim olacağı bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.
İşte 27 Temmuz il il günlük hava durumu raporu:
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BURSA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 32°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu
SİVAS °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 32°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
BAYBURT °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 29°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
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