O belge yıllar sonra ortaya çıktı! ABD darbe talimatı verdi cunta uyguladı

"Bin yıl sürecek" denilen 28 Şubat darbesiyle ilgili dönemin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın "elimizde bir belge var ama açıklayamıyoruz" dediği o belge yıllar sonra ortaya çıktı. 28 Şubat darbesinin başlatılması için ABD'nin talimat verdiği ve dönemin dışişleri bakanı tarafından 'gizli' ibaresiyle gönderdiği o belgede neler yazıyordu? Belgede Türk askeri için neler söylenmişti? İşte 1996 yılında darbe talimatı veren dönemin ABD Dışişleri Bakanı Warren Cristopher'ın gizli mektubunun tüm detayları haberimizde...
O belge yıllar sonra ortaya çıktı! ABD darbe talimatı verdi cunta uyguladı01.03.2019 11:07
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