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O belge yıllar sonra ortaya çıktı! ABD darbe talimatı verdi cunta uyguladı

01.03.2019 11:07

"Bin yıl sürecek" denilen 28 Şubat darbesiyle ilgili dönemin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın "elimizde bir belge var ama açıklayamıyoruz" dediği o belge yıllar sonra ortaya çıktı. 28 Şubat darbesinin başlatılması için ABD'nin talimat verdiği ve dönemin dışişleri bakanı tarafından 'gizli' ibaresiyle gönderdiği o belgede neler yazıyordu? Belgede Türk askeri için neler söylenmişti? İşte 1996 yılında darbe talimatı veren dönemin ABD Dışişleri Bakanı Warren Cristopher'ın gizli mektubunun tüm detayları haberimizde...


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