O askerin ailesi A Haber'e konuştu 22 Ocak 2018, Pazartesi

Zeytin Dalı Harekatı başladı. Harekatın ikinci gününde tanklar eşliğinde Afrin'e giren askerler teröristleri bölgeden temizlemeye başladı. Bölgede olan askerle yapılan röpotajda Mehmetçik kendisine sorulan, "İstikamet neresi?" sorusunu "Kızıl elma" diyerek cevaplamıştı. Ailesine mesaj gönderen Mehmetçik, "Bizi beklemesinler" demişti. Türkiye'ye de mesaj gönderen asker "Bu vatanı kimse bölemez" şeklinde konuşmuştu. A Haber o askerin ailesini buldu ve konuştu.