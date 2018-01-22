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O askerin ailesi A Haber'e konuştu

22 Ocak 2018, Pazartesi

Zeytin Dalı Harekatı başladı. Harekatın ikinci gününde tanklar eşliğinde Afrin'e giren askerler teröristleri bölgeden temizlemeye başladı. Bölgede olan askerle yapılan röpotajda Mehmetçik kendisine sorulan, "İstikamet neresi?" sorusunu "Kızıl elma" diyerek cevaplamıştı. Ailesine mesaj gönderen Mehmetçik, "Bizi beklemesinler" demişti. Türkiye'ye de mesaj gönderen asker "Bu vatanı kimse bölemez" şeklinde konuşmuştu. A Haber o askerin ailesini buldu ve konuştu.

YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Beykozlu Yşl Beykozlu Yşl

böyle evlatlar yetiştirdiğimiz için annelerimizle gurur duymalıyız Allah onlardan razı olsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 22.01.2018 14:17
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