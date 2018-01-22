O askerin ailesi A Haber'e konuştu

Zeytin Dalı Harekatı başladı. Harekatın ikinci gününde tanklar eşliğinde Afrin'e giren askerler teröristleri bölgeden temizlemeye başladı. Bölgede olan askerle yapılan röpotajda Mehmetçik kendisine sorulan, "İstikamet neresi?" sorusunu "Kızıl elma" diyerek cevaplamıştı. Ailesine mesaj gönderen Mehmetçik, "Bizi beklemesinler" demişti. Türkiye'ye de mesaj gönderen asker "Bu vatanı kimse bölemez" şeklinde konuşmuştu. A Haber o askerin ailesini buldu ve konuştu.
O askerin ailesi A Haber'e konuştu22 Ocak 2018, Pazartesi
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- Mehmetçik’ten “Kızıl Elma” mesajı! Peki, “Kızıl Elma” nedir?
- ANALİZ - Afrin “Zeytin Dalı Harekatı”nın amacı ne?
- Alman medyasından "Zeytin Dalı Harekatı" iftirası!
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böyle evlatlar yetiştirdiğimiz için annelerimizle gurur duymalıyız Allah onlardan razı olsun
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