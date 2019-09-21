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Nâzım Hikmet Ran'ın 1962 yılından program görüntüleri ortaya çıktı - Video

21.09.2019 13:16

Nâzım Hikmet Ran’ın 1962 yılında Sovyetler Birliği’nde katıldığı bir programın kaydını yayınlandı. İlk defa yayınlanan görüntülerde Ran, Mavi Ateşçik isimli bir programa konuk oluyor ve orada bulunan kişilere yeni oyunun tanıtımını yapıyor. Programda Nâzım Hikmet'in “Şiirlerimi benden daha iyi çeviriyor” dediği çevirmen Muza Pavlova ilk olarak Nazım'ın "Moskova Yazı" isimli şiirini Rusça okuyor. Pavlova, daha sonra Ran’ın “Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne” dizesiyle hatırlanan şiirini seslendiriyor. işte o anlar...


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