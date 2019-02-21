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Nusret Gökçe'den mide bulandıran hareket: Tuvaletini yapan inekten süt sağıp içti!

21.02.2019 11:06

Nusret Gökçe ne yapacağını şaşırdı. Sosyete kasap Nusret Gökçe, tuvaletini yapan inekten süt sağıp içtiği bir video çekti. Bu videoyu Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Nusret'e bir takipçisinden "Bu nasıl video midem bulandı." yorumu geldi.


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