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Nusaybin'de gazetecilerin olduğu otele saldırı! O anlar kamerada |Video

11.10.2019 13:51

YPG'li teröristler, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilerin olduğu oteli hedef aldı.


Mardin'in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilere Kamışlı'dan ateş açıldı. Saldırıda gazetecilerin bulunduğu binada cam kırıldı.

Bölgede görevli bir gazeteci, "Kamışlı'yı en iyi gören nokta. Obüs atışları başlamıştı. Takip etmeye gittiğimizde karşı taraftan keskin nişancı ateşiyle cam patladı. Kimseye bir şey olmadı" dedi.

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