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Nusaybin ve Ceylanpınar'a havan mermisi düştü!

09.10.2019 19:19

Başkan Erdoğan'ın emriye Fırat'ın doğusuna Barış Pınarı Harekatı başladı. Harekatın başlamasının ardından terör hedefleri bombardıman altına alındı. Suriye tarafında terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden atılan havan mermileri Ceylanpınar ve Mardin'in Nusaybin ilçesi merkezine düştü.


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