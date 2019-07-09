Nurgül Yeşilçay Bottle Cap Challenge akımına oklavalı videosuyla dahil oldu 09.07.2019 13:36

Tekmeyle şişe açma akımı yani ''Bottle Cap Challange'' akımına oyuncu Nurgül Yeşilçay'da ilginç bir video paylaşımıyla katıldı. Paylaştığı videoda elindeki oklava ile yufka açtığı görülen Yeşilçay bir anda elindeki oklava yardımıyla karşısında duran şişenin kapağını açıyor. Başarılı oyuncu bu görüntüyü; “Ve yoğun istek üzerine! Bizde de böyle!” notuyla paylaştı.