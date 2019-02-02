Nurettin Soyer, Türkeş'i nasıl hedef almıştı? 01 Şubat 2019, Cuma

12 Eylül'ün başsavcısı Nurettin Soyer'in oğlu Tunç Soyer'in İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne CHP-İYİ Parti ittifakı tarafından aday göstermesi tartışmalara sebep olmuştu. Özellikle Alparslan Türkeş'e attığı iftiralarla ceza almasını sağlayan, ülkücü gençlerin idamına sebep olan Soyer'e Kemal Kılıçdaroğlu sahip çıkmıştı. Kılıçdaroğlu, Alparslan Türkeş’in idamını isteyen, ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu ile 17 yaşındaki solcu Erdal Eren’in idam kararının altında imzası bulunan işkenceci Nurettin Soyer için 'iyi bir kamu görevlisi, başarılı bir hukukçu' demişti. 12 Eylül ile yüzleşeceğini söyleyen CHP'nin bu tarihin simge isminin oğlunu aday yapması ise tepkiyle karşılıyor. 587 sanıklı MHP ve Ülkücü Kuruluşlar davası tam 6 yıl sürdü. 220 sanık için idam istendi. Türkeş'e 11 yıl 1 ay 10 gün ceza verildi. İşte Türkeş'in Nuretin Soyer'in karşısında cevval duruşu...