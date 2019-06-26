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NUN Müzik Toplululuğu İzzettin Hümâyi Bey'in bestelediği çocuk şarkılarını ilk kez seslendirdi

26.06.2019 18:12

NUN Müzik Toplululuğu musikişinas ve devlet adamı İzzettin Hümâyi Bey'in bestelediği çocuk şarkılarını ilk kez seslendirdi. "İzzettin Hümâyi Bey Çocuk Şarkıları Konseri" NUN Okulları Erkek Kampüs Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.


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