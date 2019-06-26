NUN Müzik Toplululuğu musikişinas ve devlet adamı İzzettin Hümâyi Bey'in bestelediği çocuk şarkılarını ilk kez seslendirdi. "İzzettin Hümâyi Bey Çocuk Şarkıları Konseri" NUN Okulları Erkek Kampüs Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
NUN Müzik Toplululuğu İzzettin Hümâyi Bey'in bestelediği çocuk şarkılarını ilk kez seslendirdi26.06.2019 18:12
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- NUN Müzik Toplululuğu İzzettin Hümâyi Bey'in bestelediği çocuk şarkılarını ilk kez seslendirdi
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