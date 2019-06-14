Ankara Valiliğinden, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylardan kimliğini kaybeden veya yeniden çıkarmak isteyenlerin mağduriyetini gidermek amacıyla hafta sonu bazı ilçe nüfus müdürlüklerinin açık olacağı bildirildi.
Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık olacak (Video)14.06.2019 18:28
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