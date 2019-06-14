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Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık olacak (Video)

14.06.2019 18:28

Ankara Valiliğinden, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylardan kimliğini kaybeden veya yeniden çıkarmak isteyenlerin mağduriyetini gidermek amacıyla hafta sonu bazı ilçe nüfus müdürlüklerinin açık olacağı bildirildi.


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