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NTV Spikeri Seda Öğretir depreme canlı yayında yakalandı! İşte spikerin canlı yayındaki o zor anları

26.09.2019 15:52

İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son günlerde üst üste yaşanan bu depremler vatandaşın büyük panik yaşamasına neden oldu.Depreme canlı yayında yakalanan NTV Spikeri Seda Öğretir'in zor anları kameralaa böyle yansıdı. İşte spikerin canlı yayındaki o zor anları...


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