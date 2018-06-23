Yol Durumu

Novi Pazar'da Erdoğan'a destek mitingi

22 Haziran 2018, Cuma

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki Novi Pazar şehrinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek mitingi düzenlendi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları