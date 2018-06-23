Novi Pazar'da Erdoğan'a destek mitingi

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki Novi Pazar şehrinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek mitingi düzenlendi.
Novi Pazar'da Erdoğan'a destek mitingi22 Haziran 2018, Cuma
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