Noterlerin hafta sonu mesaisi yarın başlıyor

Noterlerin hafta sonu çalışmasını öngören düzenleme yarın hayata geçiyor. Uygulama kapsamında İstanbul'da 4, Ankara ve İzmir'de 2'şer, diğer illerde ise birer nöbetçi noter olacak. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara 40. Noterde işlem yapacak.
Noterlerin hafta sonu mesaisi yarın başlıyor05.04.2019 17:41
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