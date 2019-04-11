Noterde şok görüntü! Kameraya takıldı 11.04.2019 16:17

Gaziantep'te noterde işlem yaptıran bir kişinin cep telefonunu çalarak kaçan şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı. Polisin operasyonu ile gözaltına alınan kapkaççının daha önceden de yağma, hırsızlık, tehdit, kasten yaralama ve yankesicilik gibi çok sayıda olaya karıştığı ortaya çıktı.