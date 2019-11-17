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Norveç'te İslam karşıtı gösteride Kur'an-ı Kerim provokasyonu

17.11.2019 00:43

Norveç devlet televizyonu NRK'nin haberine göre, göçmenlerin yoğun yaşadığı Kristiansand kentinde gösteri yapan grup, Kur'an-ı Kerim yakmak istedi. Polisin buna izin vermemesi üzerine grubun lideri Arne Tumyr, iki adet Kur'an-ı Kerim'i çöpe attı.


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