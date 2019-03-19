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Norveç'te bir okula saldırı düzenlendi! 4 yaralı

19.03.2019 15:55

Norveç'in başkenti Oslo'da bulunan bir okula saldırı düzenlendi. Saldırıyı okulda bulunan bir öğrencinin yaptığı ve biri öğretmen olmak üzere toplam 4 kişiyi yaraladığı bilgisi verildi.


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