Norveç'te bir okula saldırı düzenlendi! 4 yaralı 19.03.2019 15:55

Norveç'in başkenti Oslo'da bulunan bir okula saldırı düzenlendi. Saldırıyı okulda bulunan bir öğrencinin yaptığı ve biri öğretmen olmak üzere toplam 4 kişiyi yaraladığı bilgisi verildi.