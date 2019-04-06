Nöbetçi noter uygulaması başladı (VİDEO) 06.04.2019 17:02

Noterlerin hafta sonu çalışmasını öngören düzenleme yarın hayata geçti. Uygulama kapsamında İstanbul'da 4, Ankara ve İzmir'de 2'şer, diğer illerde ise birer nöbetçi noter olacak. Şehirdeki tüm noterler her hafta sonu dönüşümlü olarak nöbet tutacak. Artık Türkiye genelindeki her şehirde tüm noterler dönüşümlü olarak hafta sonu açık olacak. Bu hafta sonu ilk kez uygulanan nöbetçi noter uygulaması ile noter çalışanları sabah 09:00 ile akşam 17:00 saatleri arası mesai yapacak.