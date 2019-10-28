Nilgün Kırlı ve Gülümser Bulut cinayetlerinin sanığı Yunus Kahraman kayıplara karıştı! Özlem Akusta'nın kaybolması... 28.10.2019 17:42

İzmir'de, 1999 yılında Nilgün Kırlı'yı (33) öldürdüğü iddiasıyla 15 yıl cezaevinde kaldıktan sonra afla çıkan ve teyzesi Gülümser Bulut'un (66) öldürülmesine ilişkin davada tutuksuz yargılanan Yunus Kahraman'ın (39), geçen yıl kaybolan Özlem Akusta ile de bağlantısının olduğu ortaya çıktı. Akusta'nın kredi kartından para çekildiği ATM'nin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, para çeken kişi ile Kahraman'ın aynı parmak ve el yapısına sahip olduğunu tespit etti. Kahraman'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

İzmir Buca'da 1999 yılında meydana gelen olayda, o dönem 19 yaşında olan Yunus Kahraman, Şirinyer Semti'nde Nilgün Kırlı'ya ait iş yerinde çalışmaya başladı. İddiaya göre bir süre sonra kasada eksik para olduğunu fark eden Kırlı, Kahraman'ı işten çıkardı. Bunun üzerine Kahraman, iki ay sonra gizlice evine girdiği Kırlı'nın odunla başına vurdu. Yaşanan arbede sırasında Kahraman, Kırlı'nın boğazını sıkarak öldürdü. Kırlı'dan haber alamayan yakınları eve gittiğinde bir sonuç alamadı. Ancak apartman sakinlerinin Kırlı'nın balkonundan kötü kokular gelmesi üzerine durumu polise bildirdi. Ekiplerin yaptığı araştırmada Kırlı'nın cansız bedeni balkonda halıya sarılı halde bulundu. Olay sonrası gözaltına alınan ve DNA'sı halıda bulunan Kahraman, yargılandığı davada Kırlı'yı öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 15 yıl hapiste kalan Kahraman, afla cezaevinden çıktı.

YİNE BENZER CİNAYET, YİNE KAHRAMAN

Geçen yıl 20 Ağustos'ta İzmir'in Konak ilçesinde Altıntaş Mahallesi 352 Sokak'taki evde, Gülümser Bulut'tan bir süre haber almayan kızı Hatice Ayhan, teyzesiyle birlikte hastanelere gidip, annesini aradı. Cumartesi gecesi teyzesiyle birlikte eve gelen Hatice Ayhan, salondaki çekyatı açtı. Çekyatın içerisinden Gülümser Bulut'un battaniyeye sarılı cesediyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri evde inceleme yaptı. Ekipler, güvenlik kamaralarından Bulut'un evine bir erkeğin girdiğini ve 2 saat 48 dakika evde kaldığını belirledi. HTS kayıtlarının incelenmesiyle cinayet saatinde Bulut'un yeğeni Yunus Kahraman'ın evde olduğu tespit edildi. Çelişkili ifadeler veren kuzenler Ayhan ve Kahraman gözaltına alındı. Kahraman ve Ayhan'ın cinayetle ilgili tutuksuz yargılanması sürüyor.

ATM GÖRÜNTÜLERİ ELE VERDİ

Geçen yıl 2 Nisan tarihinde ise kaybolan Özlem Akusta dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Cinayet Büro ekiplerinin yaptığı araştırmada Akusta'nın görüştüğü son kişinin Kahraman olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada Kahraman ile Akusta'nın Fahrettin Altay Meydanı'nda buluştukları, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve HTS kayıtlarından ikilinin Karaburun'a gittikleri ortaya çıktı. Ayrıca kayıp oylan Akusta'nın kredi kartından para çekildiği bilgisi üzerine ekipler, ATM'nin güvenlik kameralarını inceledi. Para çeken kişinin yüzü görünmezken, bu kişinin Kahraman'ın aynı el ve parmak yapısına sahip olduğu tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, Kahraman'ın yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.