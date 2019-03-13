Nijerya'da okul binası çöktü! Yüzlerce kişi altında kaldı 13.03.2019 15:59

Son dakika haberine göre Nijerya’da içerisinde bir eğitim kurumun da olduğu bir binanın çöktüğü ve yüzlerce kişinin enkaz altında kaldığı aktarıldı.