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Nijerya'da okul binası çöktü! Yüzlerce kişi altında kaldı

13.03.2019 15:59

Son dakika haberine göre Nijerya’da içerisinde bir eğitim kurumun da olduğu bir binanın çöktüğü ve yüzlerce kişinin enkaz altında kaldığı aktarıldı.


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