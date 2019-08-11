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Nijerya'da kaçırılan gemi personeli Türkiye'de

11.08.2019 09:00

Nijerya açıklarında silahlı kişilerce kaçırıldıktan sonra önceki gün serbest bırakılan 10 Türk gemici İstanbul Havalimanı’na geldi.


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