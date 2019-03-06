Cumhur İttifakı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, İnciraltı’nda iş yeri ziyaretleri yaparken denize lağım aktığı şikayetleriyle karşılaştı. Rögar kapağından taşarak denize ulaşan ve çevreye kötü kokular yayan lağımın olduğu yere giden Zeybekci gözlerine inanamadı, "Güzelim İzmir’e bu görüntü reva mı?" dedi.
Nihat Zeybekci karşılaştığa görüntüye isyan etti: Güzelim İzmir’e bu görüntü reva mı?06.03.2019 17:43
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