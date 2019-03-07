Nihat Hatipoğlu'ndan Regaip Kandil'i gecesine özel dua 07.03.2019 10:29

Nihat Hatipoğlu Regaip Kandil'i gecesine özel duaları ile haberimizde. Nihat Hatipoğlu Regaip Kandil'inde neler yapılması icap ettiğini ve ibadetlerini anlatıyor. Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edilmiş olduğu ifade edilir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece dua edenin Allah'a yalvaranın , tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir. Recep ayının fazileti iyilik ayı : Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bol miktarda oruç tutulmalıdır.