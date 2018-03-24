Cuma sabahları ATV ekranında yayınlanan "Prof. Dr. Nihat Hatioğlu Sorularınızı Yanıtlıyor" programından sosyal medyada çok konuşulan bir görüntüye yer verildi. Bosna Hersek'te genç bir kadının kova içerisine doldurduğu 6 yavru köpeği canice canlı canlı nehre attığı o görüntülere Nihat Hoca tepki gösterdi. "Bunu köpeğe yapan kendi evladına da yapar hastalıklı ruh yapısı bu" dedi. İşte sosyal medya da yoğun tepki alan o görüntüler.