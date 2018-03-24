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'ndan o görüntüye sert tepki!

23 Mart 2018, Cuma

Cuma sabahları ATV ekranında yayınlanan "Prof. Dr. Nihat Hatioğlu Sorularınızı Yanıtlıyor" programından da çok konuşulan bir görüntüye yer verildi. 'te genç bir kadının kova içerisine doldurduğu 6 yavru köpeği canice canlı canlı nehre attığı o görüntülere Nihat Hoca tepki gösterdi. "Bunu köpeğe yapan kendi evladına da yapar hastalıklı ruh yapısı bu" dedi. İşte da yoğun tepki alan o görüntüler.

YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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vefa vefa

ramazan geliyor, tüccarların ticari ayı başlıyor.

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hayır1
cevapla 23.03.2018 13:47
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