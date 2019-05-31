Nihat Hatipoğlu'ndan Kadir Gecesi duası | Kadir Gecesi okunacak dua 31.05.2019 14:45

Milyonlarca Müslüman Kadir Gecesi'ne ulaşmanın heyecanını yaşarken bir yandan da geceyi değerlendirebilecekleri ibadet ve duaları araştırıyor. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Peygamberimizin Hz. Aişe'ye öğrettiği Kadir Gecesi Duasını canlı yayında paylaştı. İşte Nihat Hatipoğlu'nun dilinden Kadir Gecesi okunacak dua...

Dünya çapında milyonlarca Müslüman, mübarek Kadir Gecesi'ni idrak edecek olmanın heyecanı içinde. Geceyi ibadet ve dualarla geçirecek Müslümanlar, Kadir Gecesi hangi duaların okunacağını araştırıyor. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, ATV ekranlarında Hz. Peygamber'in Hz. Aişe'ye öğrettiği Kadir Gecesi'ne özel duayı aktardı.

PEYGAMBER EFENDİMİZ KADİR GECESİ'NDE HANGİ DUAYI OKURDU?

Resulullah, Kadir Gecesi'nde, (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî) duasını okurdu. (Ya Rabbi, sen affedicisin, kerîmsin, affı seversin, beni de affeyle) demektir.



KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ

Kur'an-ı Kerim'i bu mübarek gecede indirdiğini bizlere bildiren Rabbimiz, bu gecenin değerini ve önemini adını bu geceden alan Kadir suresi ile anlatmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) de bu gecenin kıymetini "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir 1) şeklinde ifade etmiştir.





Allah (c.c.) Kadir Suresinde "Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. " buyurarak Kur'an-ı Kerim'in bizleri bu gecede şereflendirdiğini ve bu gecenin Kur'an'ın nuruyla bin aydan daha hayırlı olduğunu söylemektedir.





KADİR GECESİ İBADETLERİ

* Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

* Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

Süfyan-i Sevri: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir" demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

* Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

* Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

* Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

* Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

* Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.



KADİR SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm…

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

Ve ma edrake ma leyletülkadr

Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

Selamün hiye hatta matle'ılfecr

AMİN…







KADİR SURESİNİN ANLAMI (TESFİRİ)

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla…

Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.