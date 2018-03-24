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Nihat Hatipoğlu'dan Regaip Kandiline özel dua

22 Mart 2018, Perşembe

Nihat Hatipoğlu, Regaib Kandili Özel Programı'nda Hatimlerin kabul duası, Regaib Kandili için istiğfar (tövbe) duaları okudu. Bugün Regaip kandili... Dünyanın dört bir yanında milyonlarca Müslüman mübarek üç ayların ilk kandili olan Regaib Kandilini ihya ediyor.

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