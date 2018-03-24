Nihat Hatipoğlu'dan Regaip Kandiline özel dua

Nihat Hatipoğlu, Regaib Kandili Özel Programı'nda Hatimlerin kabul duası, Regaib Kandili için istiğfar (tövbe) duaları okudu. Bugün Regaip kandili... Dünyanın dört bir yanında milyonlarca Müslüman mübarek üç ayların ilk kandili olan Regaib Kandilini ihya ediyor.
Nihat Hatipoğlu'dan Regaip Kandiline özel dua22 Mart 2018, Perşembe
- Erdoğan'dan CHP'ye Afrin eleştirisi
- Erdoğan: "Gereğini yapacağız"
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ve Putin'e verdiği mesajı açıkladı
- Engellileri 15 milyon lira dolandırdığı iddia edilen İrfan Aşıkoğlu canlı yayında!
- Nihat Hatipoğlu'ndan o görüntüye sert tepki!
- JÖAK'tan film gibi tatbikat
- Yerli Bilzerian Taha Özer'e şok baskın
- İstanbullulara suyu musluktan için çağrısı!
- Nevşehir'de askeri uçak düştü
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü!
- Külliye'de renkli görüntüler
- Kılıçdaroğlu'nun güldüren seçim tahminleri
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.