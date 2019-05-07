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Nihat Hatipoğlu ile Sahur programında Hollandalı Anna canlı yayında Tuana adına alarak müslüman oldu

07.05.2019 17:47

Nihat Hatipoğlu ile Sahur programında Hollanda'lı Anna isimli kadın canlı yayın'da Tuana adını alarak müslüman oldu.


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