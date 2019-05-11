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Nihat Hatipoğlu ile Sahur 6. bölüm - 10 Mayıs 2019 (Video)

11.05.2019 11:57

Nihat Hatipoğlu ile Sahur programı 6 bölüm 10 Mayıs 2019 tek parça full izle! Ramazan ayı boyunca Atv ekranlarında yayınlanacak Nihat Hatipoğlu ile Sahur özel programı izleyenler tarafından büyük ilgi görüyor. Nihat Hatipoğlu Sahurda yapılması gerekenler ve edilecek dualar hakkında vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.


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