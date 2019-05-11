Nihat Hatipoğlu ile İftar 5. bölüm - 10 Mayıs 2019 (Video) 11.05.2019 11:55

Nihat Hatipoğlu ile İftar programı 5. bölüm 10 Mayıs 2019 tek parça full izle! Ramazan ayı boyunca Atv ekranlarında yayınlanacak Nihat Hatipoğlu ile İftar özel programı izleyenler tarafından büyük ilgi görüyor. Nihat Hatipoğlu İftarda yapılması gerekenler ve edilecek dualar hakkında vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.