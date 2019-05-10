Nihat Hatipoğlu ile İftar programı 4. bölüm 9 Mayıs 2019 izle! Ramazan ayı boyunca Atv ekranlarında yayınlanacak Nihat Hatipoğlu ile İftar özel programı izleyenler tarafından büyük ilgi görüyor. Nihat Hatipoğlu İftarda yapılması gerekenler ve edilecek dualar hakkında vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.
Nihat Hatipoğlu ile İftar 4. bölüm - 9 Mayıs 2019 (Video)10.05.2019 12:05
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