Haberler Web TV Nihat Hatipoğlu ile İftar 3. bölüm - 8 Mayıs 2019

Nihat Hatipoğlu ile İftar 3. bölüm - 8 Mayıs 2019

09.05.2019 11:49

Nihat Hatipoğlu ile İftar programı 3. bölüm 8 Mayıs 2019 izle! Ramazan ayı boyunca Atv ekranlarında yayınlanacak Nihat Hatipoğlu ile İftar özel programı izleyenler tarafından büyük ilgi görüyor. Nihat Hatipoğlu İftarda yapılması gerekenler ve edilecek dualar hakkında vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları