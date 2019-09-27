Nihat Hatipoğlu canlı yayında deprem için dua okudu! İşte deprem ve afetlere karşı okunan dua (Video) 27.09.2019 10:21

İstanbul, salı günkü 4.6’lık depremden sonra bu kez şiddeti 5.8 büyüklüğünde olan ikinci depremi yaşadı. İstanbul ve çevre illerinde hissedilen deprem ve kesilmek bilmeyen artçı depremler vatandaşları korkuttu. ATV ekranlarında "Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor" programında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yaşanan deprem korkusunun ardından vatandaşların internetten arattığı "deprem ve afetlere karşı okunan dua nedir" sorusu yanıtladı. Hatipoğlu canlı yayında deprem duasını okudu. İşte Hatipoğlu'nun 'deprem ve afetlere karşı okuduğu dua ve okuduğu duanın anlamı...